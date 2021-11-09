Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: AK Parti iktidarında asgari ücretlilerin alım gücü arttı

09 Kasım 2021 Salı, 17:01

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AKP İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce Sarıyer'de Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısında konuştu.

Nureddin Nebati, çok sayıda iş insanının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye ekonominin durumuna değinirken öncü ekonomik göstergelerin ve verilerin, Türkiye’nin yıl sonunda da çift haneli bir büyümeyi yakalayacağına işaret ettiğini öne sürdü.

"ENFLASYON SADECE TÜRKİYE’DEN KAYNAKLANMIYOR"

Enflasyon konusuna da değinen Bakan Yardımcısı Nebati, "Enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon sadece Türkiye’den kaynaklanan bir enflasyon değil. Hem içeriden kaynaklanan bir tüketim artışı ama öbür tarafta da dünyadan kaynaklanan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu gerçeği kabul etmeliyiz" dedi.

'ASGARİ ÜCRET' İDDİASI

Enflasyonun en çok etkilediği alanın asgari ücretliler ve sabit gelirliler olduğunu dile getiren Nebati, AKP iktidarı döneminde asgari ücret üzerinden çalışanların alım gücünün arttığını öne sürüp şunları aktardı:

"2003 yılında asgari ücret ile 203 kilogram ekmek alınabilirken 2021 yılı ilk on ay ortalama fiyatları ile 367 kilogram ekmek alınabilmektedir. 2003’te 23 kilogram dana eti alınabilirken yine ilk on ay ortalama fiyatları ile 47 kilogram, 57 kilogram beyaz peynir alınabilirken 2021’de 93 kilogram, 1.447 kilovat elektrik alınabilirken 2021’de 3.343 kilovat elektrik, 614 metreküp doğalgaz alınabilirken 2021’de 1.361 metreküp doğalgaz, 11 adet tüp alınabilirken 2021’de 22 adet tüp, 124 litre benzin alınabilirken 2021’de 372 litre, 2003 yılında asgari ücret ile 161 litre motorin alınabilirken 2021 yılında 399 litre motorin ve 2003’te 226 litre LPG alınabilirken 2021’de 681 litre LPG alınabilmektedir. Yani asgari ücretlerde zaten hep enflasyon üzerinde bir reel artış var. Ve bu artış kendisini önümüzdeki dönemde de çok farklı bir şekilde ortaya koyacaktır."