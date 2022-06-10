Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında suç duyurusu: 'Benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin'

10 Haziran 2022 Cuma, 09:49

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile baba tarafından kuzeninin oğlu olan akrabası Kenan Nebati arasında yıllardır süregelen husumet devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Bakan Nebati’nin geçmişte Meclis’e giriş yasağı getirttiği Kenan Nebati, "soyadını değiştir" teklifinde bulunulmasının ardından Nureddin Nebati ve avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu.

5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Kenan Nebati arasında yaklaşık on yıldır süren husumet birçok kez yargıya intikal etti. Bakan Nebati’nin açtığı davalar nedeniyle cezalar alan Kenan Nebati, bu kez akrabası Nureddin Nebati hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir Bayraklı Adliyesi’ne giderek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere suç duyurusunda bulunan Kenan Nebati dilekçesinde, 'maddi ve manevi zarara uğradığını' belirtti. Bakan Nebati tarafından kendisine "iftira atıldığını", "suçlandığını" ve bu nedenlerle 5 milyon lira zarara uğradığını iddia eden Kenan Nebati, "Beni mağdur etti ve toplumda rencide etti. Aile temelimi yuvamın yıkılmasına sebep oldu" dedi.

‘BENİMLE UĞRAŞACAĞINA EKONOMİYLE İLGİLENSİN’

Şikâyet dilekçesinde, Bakan Nebati’nin kendisine "soyadını değiştir" teklifinde bulunduğunu, can güvenliğinin olmadığını, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini kaydeden Kenan Nebati, "Beni mağdur etti. Cezalar aldırdı. Dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattım. Derdimi anlatamadım. Halen üzerime gelip bakanlık unvanını kullanarak benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin. Bu nedenle Nureddin Nebati’den şikâyetçiyim. Beni mağdur etti, gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.