Hazırlıklar tamamlandı: CHP'nin Antalya'daki tarihi mitingine saatler kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Silivri'de tutuklu bulunan
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her
hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip
Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Antalya.
Mitingin son hazırlıkları tamamladı. Mitingin yapılacağı
Turgut Özal Spor Salonu önü polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına
Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
posterleri ve CHP bayrakları asıldı.
“FREE İMAMOĞLU” PANKARTI
Kurulan dev sahneye CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem
İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"
yazılı pankart asıldı. Sahnenin ön tarafına "Free İmamoğlu! Cumhurbaşkanı
adayımız sayın Ekrem İmamoğlu" pankartı asıldı.
Öte yandan, spor salonu binasına İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ''Free İmamoğlu'' pankartı asıldı.
Miting alanında ambulanslar da hazır bekletiliyor.