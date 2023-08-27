HDP 4'üncü olağanüstü kongresini yaptı: Yeni eş genel başkanlar Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'tan ilk mesaj

Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:36

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:36

Hakkında kapatma davası bulunan ve aktif siyasi çalışmaları Yeşil Sol Parti’ye devredeceğini açıklayan Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara’da Dünya Ticaret Merkezi'nde 4’üncü olağanüstü kongresini yaptı.

904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun katılarak oy kullandığı kongrede, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP Eş Genel Başkanlığına seçildi.

HDP’nin yeni Eş Genel Başkanı Sultan Özcan, kongrede yaptığı konuşmada, "HDP bir fikirdir ve bu fikir toplumsal yaşamın can suyu olarak engelleri aşarak kendine yeni yollar açma kudretindedir. HDP, yeni yolunda Yeşil Sol Parti ile mücadelesini sürdürecek ve bütün barikatları aşacak!" ifadelerini kullandı.

Diğer eş genel başkan Cahit Kırkazak da "Kuruluşundan bu yana HDP’de yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, “HDP’nin eş genel başkanı olma görevini bir onur nişanesi olarak taşımaya, onun varoluşunu ve felsefesini korumaya, büyük insanlık yürüyüşünün bir parçası olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum” dedi.

Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi de şöyle:

Pm Asıl Üyeleri: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.