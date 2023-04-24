HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil AKP-MHP iktidarıdır

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:06

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:20

Geçtiğimiz gün Yeşil Sol Parti’nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediği bahar şenliğinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili adayı Pervin Buldan, TİP’e isim vermeden “Size ‘Hiçbir farkımız yok, bize de oy verirseniz kazanırız’ diyenlere sakın aldanmayın, sakın güvenmeyin. Tek adresimiz var, tek adresimiz Yeşil Sol’dur” mesajını vermişti.

Bugün Hakkari mitinginde gündem olan o sözleri hakkında konuşan Pervin Buldan, "Söylediğimiz sözlerin, yaptığımız açıklamaların hedefi ittifak içindeki partiler değil. Bizim tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır. Biz önemli bir mücadele ortaklığı gerçekleştirdik. Bu ortaklık faşizmin kaybetmesi üzerine kuruldu. Faşizmin kaybetmesi, Türkiye’ye demokrasinin gelmesi demektir. Cezaevindeki arkadaşlarımızın, Edirne’deki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’nın, Kandıra’daki Gültan ve Figen’in, Sincan’daki Sebahat ve Ayla’nın, bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ UYARI YAPMIŞTI

Bugün kendisini ziyaret eden TİP lideri Erkan Baş aracılığıyla bir mesaj ileten Demirtaş, şunları kaydetmişti:

“Sevgili Erkan Baş’ın ziyareti vesilesiyle, Türkiye İşçi Partili tüm yoldaşlarıma, kıymetli aday arkadaşlara selam, sevgilerimi iletiyorum. Dışarıda olsaydım 29 Nisan’da Aydın’a Yeşil Sol Parti mitingine Erkan’la beraber giderdik. Bu durumda Erkan yoldaşım Aydın’a benim selamlarımı götürecek ve mitinge katılacak. Ben de TİP’in mitinglerine katılır ve yoldaşça, omuz omuza, kol kola mücadeleyi büyütürdük. Olması gereken budur, ötesi yoldaşlığa zarar verir. Tüm arkadaşlarımızdan beklentimiz bu hukuka uygun davranarak beraberce mücadeleyi büyütmeleridir. Herkese selamla, özlemle, başarı dileklerimle…”