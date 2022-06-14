HDP Genel Merkezi önünde 'Saliha Aydeniz' protestosu

14 Haziran 2022 Salı, 15:23

İstanbul Kadıköy’de düzenlenen bir yürüyüşte polis memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılarak protesto edildi.

Protestoya Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği üyeleri de katıldı.



HDP Genel Merkezi önünde açıklamada “Biz şehit aileleri ve gaziler olarak polisimize tokat atan Saliha Aydemir nezdinde bütün HDP’lileri kınamak, lanetlemek, tepkimizi ifade etmek polisimize sahip çıkmak üzere buradayız. Bu vesileler ile bu tokadı atan daha öncede Van’da polisimizin kolunu ısıran vampir Saliha olmak üzere tüm HDP’lileri lanetliyoruz" denildi.



