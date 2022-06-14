HDP Genel Merkezi önünde 'Saliha Aydeniz' protestosu
İstanbul Kadıköy’de gösteri esnasında polise yumruk atan HDP milletvekili Saliha Aydeniz’i protesto etmek isteyen grup, HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.
İstanbul Kadıköy’de düzenlenen bir yürüyüşte polis memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılarak protesto edildi.
Protestoya Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği üyeleri de katıldı.
HDP Genel Merkezi önünde açıklamada “Biz şehit aileleri ve gaziler olarak polisimize tokat atan Saliha Aydemir nezdinde bütün HDP’lileri kınamak, lanetlemek, tepkimizi ifade etmek polisimize sahip çıkmak üzere buradayız. Bu vesileler ile bu tokadı atan daha öncede Van’da polisimizin kolunu ısıran vampir Saliha olmak üzere tüm HDP’lileri lanetliyoruz" denildi.
Video Haberler
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
- İstanbul'da faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!