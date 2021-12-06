HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Aysel Tuğluk cezaevinde ciddi bir hastalıkla boğuşuyor.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, Aysel Tuğluk'un rahatsızlandığını söyleyerek, "Hemen tahliye edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 11:14
HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Aysel Tuğluk cezaevinde ciddi bir hastalıkla boğuşuyor.
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "adil bir yargılamayla hemen tahliye edilmesi gerektiğini" söyledi.

Twitter'da bir paylaşım yapan Beştaş, 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk için, "Devletler hukuku intikam aracı yapmazlar, yapmamalılar" dedi.

Tuğluk, Mart 2018'de, “terör örgütü yöneticisi olmak” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Tuğluk'un sağlık durumuyla ilgili yetkili makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. 



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