HDP’li Aysel Tuğluk’a hapis cezası

"Terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İHA
15 Ekim 2021 Cuma, 14:42
HDP’li Aysel Tuğluk’a hapis cezası
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında 2012 ve 2013’te iki kez "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Tuğluk hakkında Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Aysel Tuğluk duruşmada üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Tuğluk, üzerine atılı eylemlerine konu suçtan mahkeme heyetince 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.


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