CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:20

Güncelleme: 12.06.2023 - 15:21

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Merkez'de bir araya geldi. Saat 13.00'te başlayan toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.

KURULTAY TAKVİMİ BELLİ OLMUŞTU

Açıklanan kurultay takvimine göre, 3 Temmuz ilçe delege seçimleri, 5 Ağustos’ta ilçe kongreleri, 16 Eylül'de ise il kongreleri başlayacak. İl kongreleri 15 Ekim'de sona erecek.

İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından 1 haftalık itiraz süreci olacak. Ardından Parti Meclisi toplanacak ve genel başkanın belirleneceği kurultay süreci açıklanacak.

Geçen günlerde Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı" demişti.

ART ARDA GELEN 'DEĞİŞİM' ÇAĞRILARI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından yaptığı 'değişim çağrısını' yinelemişti. İmamoğlu, önceki gün İBB Haliç Su Sporları Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

"Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını vermişti.

Son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel de 'değişim' çağrısı yapan isimlerden oldu.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı" ifadelerini kullanarak, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar" dedi.

"GENEL BAŞKANLIK DA DAHİL"

Özel'in "Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım" dediğini aktaran Küçükkaya, Özel ile olan diyaloğunu "'Genel Başkanlık da dahil mi?' dedim, 'Genel Başkanlık da dahil' dedi" sözleriyle anlattı.