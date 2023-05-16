HDP YSK Temsilcisi Tiryaki: Hakkâri'de AKP yöneticileri ve vali seçimi elimizden almaya çalışıyor

Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:09

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:40

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Tiryaki, Hakkâri'de yurtdışı oylarıyla 3 milletvekili kazandıklarını belirterek, kimi sandıklara itirazların olduğunu kaydetti. Tiryaki, AKP adaylarının vali ve mülki idari görevlilerle seçimi Yeşil Sol Parti’nin elinden almaya çalıştıklarını kaydetti.

Tiryaki, şunları söyledi:

“Hakkâri’de yurtdışı oylar dahil edildikten sonra 3 milletvekilliğinin her üçünü de kazandık. Buna dair itirazlar var. Elbette her parti sonuçlara itiraz edebilir. Bunların doğru olmadığını, sisteme yanlış girildiğini, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında tutarsızlıklar olduğunu, yine sandık sonuç tutanakları ile birleştirme tutanakları arasında tutarsızlık olduğunu söyleyebilir. Belgeli olarak tespit edebildiyse seçim kurullarına başvurabilir ve bunların düzeltilmesini isteyebilir. Oy kullanmaması gerekenlere dair tespit edilmiş bilgilere dair bilgiler varsa bunlar da itiraz konusu olabilir.

“HAKKÂRİ’DE SEÇİMİ ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR. REDDEDİYORUZ, BAŞARAMAYACAKSINIZ”

Tiryaki şöyle devam etti:

"Fakat Hakkâri’de bambaşka bir şey yapılıyor. AKP adayları, il ve ilçe yöneticileri doğrudan vali ve mülki idare görevlilerle kamunun bütün kaynaklarını kullanarak seçimi elimizden almaya çalışıyor. Sonuna kadar takipçisiyiz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Hakkâri'nin bütün sayım döküm cetvelleri elimizde. Aynı zamanda YSK sistemine yüklenmiş durumda. Hakkâri’deki her sandığın sonuç tutanağı elimizde, aynı zamanda bu YSK’nin partililerle paylaşılan sistemine yüklenmiş durumda. Bu saatten sonra yapılacak her şey Hakkâri’deki seçimin çalınması demektir. Mülki amirleri, Hakkâri Valisi’ni buradan uyarıyoruz: Siz AKP’nin il başkanı, siyasi temsilcisi değilsiniz. AKP’nin il başkanı, il temsilcisi, siyasi işler şefi gibi davranamazsınız. Bunu reddediyoruz. Asla başaramayacaksınız.

“ERZURUM’DA SEÇİM SONUÇLARINI DEĞİŞTİRMEYE DÖNÜK GİRİŞİMLER BULUNDUĞUNU DUYUYORUZ”

Benzer şekilde Erzurum'da da seçim sonucuna müdahale edilmeye çalışıldığını belirten Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum’da Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş resmi olmayan sonuçlara göre ve Yüksek Seçim Kurulu’nun siyasi partilerle paylaştığı SİP Port sistemi üzerindeki yüzde 100’lük verilere, sandık sonuç tutanaklarına, sayım döküm cetvellerine ve birleştirme tutanaklarına göre Erzurum milletvekili seçilmiştir. Biz sadece Meral Danış Beştaş’ın mazbatasını almasını bekliyoruz. Fakat aynı biçimde MHP’nin ve üzülerek ifade etmek isterim ki Millet İttifakı’nın ortaklarından bir tanesinin iş birliğiyle Erzurum’da seçim sonuçlarını değiştirmeye dönük girişimler bulunduğunu duyuyoruz. Umarım bu bilgi doğru değildir. Millet İttifakı’nın ortakları bu kumpasın parçası değildir. Elbette ki Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler bu tür işlemlere tevessül edebilirler. Sonuçların değiştirilmesi için manipülatif girişimlerde bulunabilirler. Bu bizim açımızdan beklenen bir durumdur. Fakat buna karşı hazırlıklarımız var. Erzurum’un ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları da elimizde. Sayım döküm cetvellerinin tamamı da siyasi partilerle paylaşılmış olan SİP Port sistemi üzerinden herkes tarafından görülebiliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra seçim sonuçlarını çalmaya dönük her girişimi boşa çıkaracağız. Buna her kim tevessül ediyorsa bundan vazgeçmesini öneriyoruz"