HDP’den Erdoğan’ın 'Demirtaş' ifadelerine tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması sırasında Selahattin Demirtaş hakkında kullandığı ifadelere HDP'den tepki geldi. Partiden yapılan açıklamada, "Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı biz getireceğiz" denildi.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptığı balkon konuşmasında, AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef göstermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuşmuştu:
"Ne diyordu? Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Milletim iyi biliyor... Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet, mülkün esasıdır! Bu değiştirilemez!"
HDP'DEN TEPKİ
HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan'ın söz konusu konuşmasına tepki gösterildi.
Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Seçim sonrası yaptığı konuşmasında Demirtaş’ı yuhalatıp, kin dolu sloganlar attıran Erdoğan bilmelidir ki bu boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı biz getireceğiz.”
Seçim sonrası yaptığı konuşmasında Demirtaş'ı yuhalatıp, kin dolu sloganlar attıran Erdoğan bilmelidir ki bu boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı…— HDP (@HDPgenelmerkezi) May 29, 2023
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