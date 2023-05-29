HKP lideri Nurullah Efe, Erdoğan’a hakaretten hâkim karşısına çıktı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:33

Güncelleme: 29.05.2023 - 18:33

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 2014 yılında Adana ve Hatay’da durdurulan MİT TIR’larında Suriye’deki cihatçı örgütlere gönderilen silahların ortaya çıkmasından sonra dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında “savaş suçu” işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.

YARGITAY DOSYAYI ‘ERDOĞAN’ YÖNÜNDEN BOZDU

Bu başvuru üzerine HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında Erdoğan, Davutoğlu, Ala ile Fidan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. HKP lideri Efe’ye, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verilmişti. Yargıtay, Erdoğan’ın olay tarihinde Cumhurbaşkanı olması nedeniyle yargılamanın TCK 299’uncu maddeye göre yapılması gerektiği yönünden dosyayı bozdu. Bunun üzerine Efe hakkındaki yargılama “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeniden görülmeye başlandı.

EFE’Yİ ESKİ YARSAV BAŞKANI DA SAVUNDU

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya HKP lideri Nurullah Efe, Efe’nin avukatları Metin Bayyar, Azime Ayça Okur, Fettah Ayhan Erkan, Ali Serdar Çıngı, Tacettin Çolak, Sait Kıran, Doğan Erkan, Doğan Zafer Çıngı ile Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve HKP üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ve Efkan Ala’yı ise avukatları Sami Karadayı, Bengü Polat ve Ahmet Azat Kolbasar temsil etti.

HKP Genel Başkanı Efe savunmasında, “Ben Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın önderleri Mustafa Kemal ve İnönü’nün değerlerini savunuyorum. Tayyip Erdoğan ise ABD-AB emperyalistlerinin çıkarlarını savunmaktadır” dedi. Efe savunmasının devamında, “Tayyip Erdoğan, Suriye bataklığında 600 askerimizin şehit olmasına neden olmuştur” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN AVUKATI: BEN PROVOKASYON YAPIYORUM

Erdoğan’ın avukatı Sami Karadayı, Efe’nin savunmasını kesmeye çalıştı. Karadayı ile Efe’nin avukatları arasında tartışma yaşandı. Karadayı, HKP’li avukatların “provokasyon yapıyorsun” demesi üzerine “Evet, , provokasyon yapıyorum” dedi.

IŞİD VE HİZBULLAH VURGUSU

HKP lideri Efe, 2016 yılında Suriye’de IŞİD tarafından katledilen TSK mensubu askerler Fethi Şahin ve Sefer Taş’ı ve Hizbullah tarafından katledilen insanları hatırlattı.

Mahkeme duruşmayı 18 Ekim 2023 saat 10.00’a erteledi.

“ÇELİK BİLEZİKLE TANIŞACAKLAR”

Duruşma sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, şöyle konuştu:

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tayyipgiller iktidarı, artık siyasi hayatının sonbaharına geldi. Bu sonbahar sonrası kıştır ve onun sonrası da işledikleri binbir suçtan dolayı çelik bilezikle tanışarak bu mahkemelere geleceklerdir. Bağımsız ve tarafsız hâkimlerden oluşan yargı organlarının karşısına çıkacaklar ve hesap verecekler.

Ülkemizi Suriye bataklığına soktu. 600 canımız kayboldu. Ülkemiz 250 milyar dolar zarara uğradı. Vatanımızı 13 milyona aşkın Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığınmacı işgal etti. Bütün bu suçlardan utanmıyorlar, arlanmıyorlar. Biz onları, Türkiye’yi Suriye bataklığına sokma diye uyardığımız için, mücadele ettiğimiz için bizi kendilerine hakaret ettiğimiz savıyla yargılamaya kalkıyorlar.

Biz bunların cezasından korkacak insanlar değiliz. Bunlar kim ki bizi korkutabilirler ya. Bunların bizi korkutabilme olasılığı, bir karganın bir kartalı korkutabilme olasılığı kadardır ancak. Bunlar eninde sonunda göreceksiniz, tıpkı FETÖ’nün savcıları yargıçları gibi, hocaları, imamları gibi bir bir buraya ellerinde çelik bilezikle gelecekler, yargılanacaklar ve hesap verecekler. Bundan kaçışları yok. Halkız haklıyız yeneceğiz.”