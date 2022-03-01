HDP'den 'ittifak' açıklaması

01 Mart 2022 Salı, 15:27

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İttifak tartışmalarına değinen Buldan, ''Üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri de ittifaklar meselesidir. Bizler tekçi erkek rejimine karşı çoğulculuğu, demokrasiyi, eşitliği, gerçek bir arada ortak yaşamı esas aldığımızı hep söyledik, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan başta cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliği onaylayan; işçinin, emekçinin, gençlerin sorunlarını görmeyen, kadınların sözünün içerisinde olmadığı hiçbir ittifakı asla kabul etmiyoruz. Toplumu kutuplaştıran, iki seçenek varmış gibi dayatan anlayışlara karşı 'üçüncü yolda demokrasi ittifakı' dedik ve partimizin 27 Eylül'de yayımladığı deklarasyonda da tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Kadınlara dayatılan yoksulluk, işsizlik ve her türlü emek sömürüsüne karşı örgütlülüğümüzü, dayanışmamızı büyütme zamanıdır diyoruz'' ifadelerini kullandı.

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

8 MART

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın grubunun toplandığını belirten Buldan, ''Bizler HDP olarak bu yılki 8 Mart'ı Deniz Poyraz'a ve Garibe Gezer'e adadık. Ben Deniz'in bağlılığını, Garibe'nin direnişini, ölümsüzleşen bütün yoldaşlarını, onurlu mücadelelerini en derin saygımla selamlamak istiyorum. Her birini minnetle, özlemle anıyorum. Kadın mücadelesine omuz vermiş, ömür vermiş bütün dünya kadınlarını bir kez daha selamlamak istiyorum. Ülkemizde yarım asırdır kadın mücadelesini yeşerten, büyüten en etkili muhalefet gücünü bugüne kadar ulaştıran cezaevlerinde rehine olarak tutulan bütün kadın yoldaşlarımı, kadın örgütlerinin değerli temsilcilerini ve emektarlarını, evde, ofiste, fabrikada, tarlada durmadan üreten kadınları, bütün kararlılığıyla adalet arayışında olan kadınları bir kez daha selamlıyorum'' dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Buldan, ''Bugünlerde Rusya’nın başlattığı işgal hareketiyle gelişen bir savaşa üzüntüyle hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Ben öncelikle bu savaşta şimdiye kadar yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tüm Ukrayna halkının acısını paylaşıyor, dayanışma duygularımızı bir kez daha buradan iletmek istiyorum. Bu savaş halklara ölüm ve yıkım dışında, başka hiçbir şey getirmeyecektir. HDP olarak daha önce de söyledik, Ukrayna’da yaşananlar sadece iki ülke arasındaki bir gerilim ve çatışma değildir. Esas olarak NATO ve Rusya arasındaki bir egemenlik mücadelesidir, bir güç savaşıdır. Ne NATO’nun ne de Rusya’nın askeri yayılmacılığı bu soruna asla çözüm değildir. AKP hükümetinin içerideki ve dışarıdaki savaş politikalarını nasıl bugüne kadar reddettiysek dünyanın herhangi bir yerindeki savaşı da aynı şekilde reddediyoruz'' şeklinde konuştu.