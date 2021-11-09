HDP’den kapatma davası açıklaması: "Operasyon!"

09 Kasım 2021 Salı, 13:00

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında kapatma davasına dikkat çekti.

Sancar konuşmasında, partilerine yönelik açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne verdiği ön savunmayı hatırlattı. Sancar, “Katkı sunan değerli hukukçulara, akademisyenlere teşekkür ediyoruz. Bu davanın sadece HDP’ye yönelik operasyon olmadığını Türkiye’de demokrasi güçlerini sindirmeye çalışan bir darbe hamlesi olduğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Sancar devamında, "Anayasa Mahkemesi'nin esasa girmeden bundan sonraki aşamaları işletmeden davayı hemen şimdi bugünden reddetmesini istiyoruz. Teknik olarak ön savunma adını taşıyan bu metinde temel talebimiz budur." ifadelerini kullandı.