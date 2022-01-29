HDP'den Öcalan açıklaması: Erdoğan’ın açıklamaları konusunda, herkesi hassas davranmaya çağırıyoruz
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İmralı-Edirne' çıkışı için "Herkesi hassas davranmaya çağırıyoruz" dedi
HDP Parti Meclisi'nin internet üzerinden yapılan toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İmralı' vurgulu açıklamalarına yanıt verildi.
Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında internet üzerinden yapılan toplantıda, HDP'nin 'ittifak' politikasına ilişkin konuşan Sancar "Demokrasi ittifakını ortak mücadele çerçevesinde oluşturmak istiyoruz. Demokrasi ittifakının ne anlama geldiğini her fırsatta açıklıyoruz. Bazı yanlış yorumlar ve eksik değerlendirmeler yapılıyor ama bunlar asıl vurgumuzun gölgelenmesine neden olmamalıdır. Biz demokrasi ittifakını ortak mücadele temelinde oluşturmak istiyoruz. Yani Türkiye’de bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, baskı altında tutulanların, sömürülenlerin, adaletsizlik yaşayanların buluşacağı geniş bir mücadele hattını oluşturmak istiyoruz" dedi.
Sancar, "Sol sosyalist yapılarla toplantı gerçekleştirdik, samimi ve verimli bir toplantıydı. Birkaç noktada mutabakat sağlanmasını olumlu karşılıyoruz. Bunların başında birlikte yürüme konusundaki görüşmeleri sürdürme kararı geliyor. Bunun yanında genişleme perspektifi geliyor. Bütün sol ve sosyalist çerçeveleri kapsayacak genişliğe ulaşması da mutabakata varılan konulardan biriydi" diye ekledi.
"HERKES HASSAS DAVRANMALI"
Erdoğan'ın "Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek" çıkışına da değinen Sancar, Erdoğan'ın bu sözüyle HDP içinde "kafa karışıklığı" yaratmak istediğini belirterek "Bu planının tutmayacağını defalarca söyledik. Yapılması gereken basittir; İmralı’nın kapılarını açmaktır. İmralı’nın kapıları açılırsa avukatlar veya heyetlerle görüşmesi sağlanırsa, görüşlerini kendisinden duymak bütün Türkiye halklarının hakkı olarak yerine gelecektir. Bu kamuoyunun hakkıdır. Mutlak tecrit hukuksuzdur, siyaseten kabul edilemezdir, üstelik etik de değildir. Cumhurbaşkanı, Öcalan’a atfettiği sözler üzerinden manevralar yapmaktadır. Sesini çıkarma şansı olmayan bir siyasi aktörün sözlerini propaganda aracı haline getirmek hukuki değildir, kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.
Buldan'ın ardından konuşan Pervin Buldan da Erdoğan'ın sözkonusu çıkışına ilişkin "Erdoğan’ın İmralı-Edirne açıklamaları konusunda, herkesi hassas davranmaya çağırıyoruz. Sayın Öcalan’ın görüşlerini merak ediyorsanız açın İmralı’nın kapılarını kendi fikrini kendisi söylesin" çağrısı yaptı.
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