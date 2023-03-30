HDP'den seçim bildirgesi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 21:40

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 21:45

Programda, açılış konuşmalarını HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptı. Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın da seçim bildirgesini paylaştı.

Bildirgede, Kanal İstanbul Projesi’nin iptal edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı yerine İnanç Hizmetleri Başkanlığı’nın kurulacağı, zorunlu din dersinin kaldırılacağı, anadilde eğitim ilke haline getirileceği, emekli maaşının asgari ücrete eşitleneceği, KHK’lerin kaldırılacağı, cumhurbaşkanına hakaretin suç olmaktan çıkarılacağı belirtildi.