HDP'den seçim bildirgesi
14 Mayıs’taki seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girme kararı alan HDP, “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” sloganıyla seçim bildirgesini açıkladı.
Programda, açılış konuşmalarını HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptı. Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın da seçim bildirgesini paylaştı.
Bildirgede, Kanal İstanbul Projesi’nin iptal edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı yerine İnanç Hizmetleri Başkanlığı’nın kurulacağı, zorunlu din dersinin kaldırılacağı, anadilde eğitim ilke haline getirileceği, emekli maaşının asgari ücrete eşitleneceği, KHK’lerin kaldırılacağı, cumhurbaşkanına hakaretin suç olmaktan çıkarılacağı belirtildi.
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