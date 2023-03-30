HDP'den seçim bildirgesi

14 Mayıs’taki seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girme kararı alan HDP, “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” sloganıyla seçim bildirgesini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 21:40
HDP'den seçim bildirgesi
Abone Ol google-news

Programda, açılış konuşmalarını HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptı. Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın da seçim bildirgesini paylaştı.

Bildirgede, Kanal İstanbul Projesi’nin iptal edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı yerine İnanç Hizmetleri Başkanlığı’nın kurulacağı, zorunlu din dersinin kaldırılacağı, anadilde eğitim ilke haline getirileceği, emekli maaşının asgari ücrete eşitleneceği, KHK’lerin kaldırılacağı, cumhurbaşkanına hakaretin suç olmaktan çıkarılacağı belirtildi.


14 Mayıs Yeşil Sol Parti HDP

İlgili Haberler

AYM'nin HDP kararının ardından Erdoğan telefona sarıldı

AYM'nin HDP kararının ardından Erdoğan telefona sarıldı
Şanlıurfa'da 'terör' operasyonu: HDP'li ve DBP'li başkanlar dahil 25 gözaltı

Şanlıurfa'da 'terör' operasyonu: HDP'li ve DBP'li başkanlar dahil 25 gözaltı
Hasan Cemal, HDP'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti

Hasan Cemal, HDP'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti

En Çok Okunan Haberler