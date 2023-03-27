Şanlıurfa'da 'terör' operasyonu: HDP'li ve DBP'li başkanlar dahil 25 gözaltı
Şanlıurfa'da polisin düzenlediği operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgüt üyesi olmak', 'terör örgütüne finans sağlamak' suçlarını işlediği iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Polis, sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı; aralarında HDP ile DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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