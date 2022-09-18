HDP'den Selahattin Demirtaş'ın aday kriterleri yorumu: 'HDP'nin tarifine yakın profil'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir TV canlı yayınına özel mektup gönderdi. HDP'li isimler Demirtaş'ın mektubunu Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Gamze Kolcu
18 Eylül 2022 Pazar, 02:00
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın aday kriterleri yorumu: 'HDP'nin tarifine yakın profil'
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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir TV programına gönderdiği mektupta 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalafetin “ortak adayına” yönelik kriterler sıraladı.

Demirtaş, “Daha adayken Cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe, birikime sahip olması önemlidir. Geçen yüzyılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Demirtaş’ın mektubunu Cumhuriyet’e değerlendiren HDP’li isimler, “HDP’nin tarif ettiğine yakın bir profil anlatılmış. Ortak adayda bulunması gereken vasıflar sıralanmış” değerlendirmesini yaptı.


HDP Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş ortak aday

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