HDP'den videolu paylaşım: 'Tek adam rejimi asrın felaketini yarattı; hesap vereceksiniz'

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 22:34

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 22:34

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eleştirildiği video yayınlandı.

Sistem değişikliği refarandumu öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATV canlı yayınında sarf ettiği, 'yeni sistemle bürokrasiyi azaltacağız' ve 'tüm hizmetlerde sonuç odaklı olacağız' sözlerine yer verildi.

Erdoğan'ın aynı canlı yayında 'karar alma süreçlerinde hızlı' sözlerinin ardından, bir depremzdenin kendi imkanlarıyla kardan su içtiğini anlattığı anlara yer verildi.

Depremzedelerin çadır eksiğini anlattığı görüntülerin de paylaşıldığı videoda, bir vatandaşın 'bu cumhur reisi nerede' dediği duyuldu. HDP tarafından paylaşılan videonun sonuna ise, "Tek adam rejimi asrın felaketini yarattı; hesap vereceksiniz!" ifadeleri yer aldı.