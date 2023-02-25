HDP'den videolu paylaşım: 'Tek adam rejimi asrın felaketini yarattı; hesap vereceksiniz'

HDP'nin resmi twitter hesabından "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin büyük faydaları! Buyrun izleyelim." başlığıyla video yayınlandı. Videoda, "Tek adam rejimi asrın felaketini yarattı; hesap vereceksiniz!" ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 22:34
HDP'den videolu paylaşım: 'Tek adam rejimi asrın felaketini yarattı; hesap vereceksiniz'
Abone Ol google-news

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eleştirildiği video yayınlandı.

Sistem değişikliği refarandumu öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATV canlı yayınında sarf ettiği, 'yeni sistemle bürokrasiyi azaltacağız' ve 'tüm hizmetlerde sonuç odaklı olacağız' sözlerine yer verildi.

Erdoğan'ın aynı canlı yayında 'karar alma süreçlerinde hızlı' sözlerinin ardından, bir depremzdenin kendi imkanlarıyla kardan su içtiğini anlattığı anlara yer verildi.

Depremzedelerin çadır eksiğini anlattığı görüntülerin de paylaşıldığı videoda, bir vatandaşın 'bu cumhur reisi nerede' dediği duyuldu. HDP tarafından paylaşılan videonun sonuna ise, "Tek adam rejimi asrın felaketini yarattı; hesap vereceksiniz!" ifadeleri yer aldı.


HDP tek adam deprem

İlgili Haberler

HDP MYK 27 Şubat'ta toplanıyor: 'Aday kararı' gözden geçirilecek

HDP MYK 27 Şubat'ta toplanıyor: 'Aday kararı' gözden geçirilecek
HDP'li Turan: Bütçe açığı yine yoksulu, emekçiyi vuracak

HDP'li Turan: Bütçe açığı yine yoksulu, emekçiyi vuracak
HDP'li Garo Paylan, 4 bakana sordu: Neden istifa etmiyorsunuz?

HDP'li Garo Paylan, 4 bakana sordu: Neden istifa etmiyorsunuz?

En Çok Okunan Haberler