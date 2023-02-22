HDP'li Turan: Bütçe açığı yine yoksulu, emekçiyi vuracak

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 14:04

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 14:04

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17. gününde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bölgede başta çadır olmak üzere birçok ihtiyaç malzemesinin eksikliğinin hissedildiğine dikkat çekti.

"ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK KAYNAĞINI DA SİZ KULLANDINIZ"

Yetkililerin "Ülke tarihinin en büyük felaketini yaşadık" ifadelerini kullandıklarını hatırlatan Turan, şöyle konuştu:

"Ülke tarihinin en büyük felaketini yaşadığınızı söylüyorsunuz da, ülke tarihinin en büyük kaynağını kullanan hükümet de sizdiniz. O zaman bu devasa kaynaklarla neden bu ülkeyi depreme dayanıklı hale getirmediniz? Bir bağış tiyatrosu kurdunuz, sağ cebinizden aldığınızı sol cebinize koyuyorsunuz. Deprem nedeniyle ortaya çıkacak bütçe açığı herkesten daha çok yine yoksulu, emekçiyi vuracak."

"ÖLÜME TERK ETTİKLERİNİZİN ÖFKESİ..."

Rıdvan Turan, devletin yurttaşlarını yalnız bıraktığını, düşman ilan ettiğini ve diğer ülkelerin ise, enkaz altındakileri kurtarmak için bölgeye ekiplerini gönderdiğini ifade ederek, "Halkın zihninde artık siz yoksunuz. Ölüme terk ettiklerinizin öfkesi sizleri mutlaka vuracaktır" dedi.