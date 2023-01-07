HDP'li Buldan açıkladı: HDP seçime kendi adayıyla girecek
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Kars'ta yaptığı açıklamada, "HDP, kendi adayını çıkaracak" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars İl Örgütü’nün 4. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirtti.
Buldan'ın açıklaması şu şekilde:
“Biz, halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir."
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