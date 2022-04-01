Son Dakika: Bakan Bozdağ'dan 'HDP'li Semra Güzel' açıklaması
Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor" dedi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bekir Bozdağ, “Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Martta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzele ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor” diye konuştu.
SEDAT PEKER’İN İADESİ
Bakan Bozdağ, “Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı” ifadelerini kullandı.
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