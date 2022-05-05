HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı

Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı. Arslan, işlemlerinin ardından tutuklandı.

DHA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:42
HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı
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Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Karşıyaka'da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir'in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

İsmail Arslan hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.


Ceylanpınar İsmail Arslan Karşıyaka tutuklandı

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