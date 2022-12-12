HDP'li Garo Paylan'dan Bakan Nureddin Nebati'ye EYT tepkisi: "'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı"

12 Aralık 2022 Pazartesi, 20:57

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor.

Genel Kurul’da söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2022 yılının yurttaşlar için zor bir yıl olarak tarihe geçeceğini kaydederek, “2022 yılında işçi evine ekmek götüremedi, çiftçi gübre atamadı, emekli şu anda kombisini çalıştıramıyor. Uzun zamandır Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanı, ‘Ekonomi uçuyor’ teranelerini ortaya koyuyor. İşçi, memur, emekli perişanken ekonomi nasıl uçuyor diye soruyoruz. Sayın Bakan, itirafları ile bize yardımcı oluyor. Bugün bir itirafta bulunmuşsunuz Sayın Bakan. Ne demişsiniz? ‘2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek’ diyor. Hadi buyurun, bugünkü manşet” dedi.

Paylan, Bakan Nureddin Nebati’nin umut sattığını savunarak, “Bir önceki bakanımız Sayın Albayrak’ı hatırlıyor musunuz? Şu anda nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ne diyordu biliyor musunuz 2019 yılında. ‘Şubat ocaktan, mart da şubattan daha iyi, Nisan marttan zaten çok iyi olacak’ dedi, haziranda görevden alındı. Hadi buyurun. ‘Şubat marttan çok iyi olacak’ dedi, umudu sattı ama kendisi birkaç ay sonra ortadan kayboldu, sırra kadem bastı. Siz de umut satıyorsunuz ama aynı şeyleri yaparak farklı şeyleri beklemek, ancak ahmakların işidir. Ahmaklık etmememiz lazım” diye konuştu.

“İKİ KUYRUK VAR: EKMEK KUYRUĞU VE LÜKS ARABA KUYRUĞU”

Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıl önce “Verin yetkiyi, Türkiye’yi uçuracağım” dediğini kaydederek şunları söyledi:

“5 yıl önceye göre yoksulluk arttı mı, azaldı mı? Yani işçi, memur, emekli daha iyi durumda mı, yoksa daha kötü durumda mı? Bir sorum daha var; 5 yıl önceye göre işçi, memur ve emeklinin alım gücü arttı mı, azaldı mı? Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? ‘5 yıl önceye göre daha az yumurta, az et alıyorsanız bana oy vermeyin’ dedi. Şimdi yurttaşımız bunun hesabını yapsın. 5 yıl önceye göre daha iyi durumda mı, daha kötü durumda mı? İki kuyruk var. Bir kuyruk, ekmek kuyruğu. Ucuz ekmek kuyruklarında bekliyor değil mi? Ekmek piyasada 5 lira, 2 liraya ekmek almak için kuyrukta bekliyor. En yaygın kuyruk bu. Ama bir kuyruk daha var ki lüks araba kuyruğu. Lüks araba bayilerine gidin, 6 ay, 1 yıl sonrasına randevu veriyorlar. Neden? Çünkü Sayın Bakan bir itirafta daha bulundu bu yıl. Çok önemli bir itiraftı, kendisine teşekkür ediyorum. ‘Bu sistemden, dar gelirliler hariç, patronlar kazanıyor’ dedi. Sayın Bakan, sizi taktir ediyorum, itiraflarınızla gerçekten bize çok yardımcı oluyorsunuz.”

Paylan, Bakan Nebati’nin 2023 yılı asgari ücretinin 7 bin 500-8 bin lira olmasından paniklediğini belirterek, “Asgari ücretteki artış enflasyonu tetiklememeli’ diyor. Allah Allah. Sayın Bakan, siz kimden yanasınız? Patronlardan yana. Peki milletin vekilleri ne yapacak? Sayın Bakanı mı dinleyecek, yoksa milleti mi dinleyecek? Millette büyük bir öfke birikimi var. Sayın Bakan bilmez, o hep zenginlerle toplantı yapıyor. Biz, halkın ve milletin vekilleriyiz. Çıkın biriniz, deyin ki ‘Millet mutlu, 7 bin 500 liraya razı asgari ücrette’ deyin. Açlık sınırı 8 bin 500. Yoksulluk sınırı ne? Kirayı ve diğer masrafları da kattığımızda bir evin, yoksul olmaması için ne kadara ihtiyacı var o evin? 26 bin 500 liraya ihtiyacı var” diye konuştu.

“‘EYT Mİ, O DA NE’ DEYİP KIKIRDADI”

Paylan, Bakan Nebati’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bugün yaptığı açıklamayı da anımsatarak, “Bir gazeteci diyor ki ‘Sayın Bakan, EYT ile ilgili ne düşünüyorsunuz, ne olacak?’ Sayın Bakan, -espri kabiliyeti gerçekten meşhur biliyorsunuz, tek rakibinin Cem Yılmaz olduğunu düşünüyorum- bugün bir espri yaptı ama kimse gülmedi. ‘EYT mi, o ne’ deyip kıkırdadı” dedi.