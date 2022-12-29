HDP'li Garo Paylan'dan Erdoğan'a 'Laçin Koridoru' çağrısı: Türkiye insani krize duyarsız kalmamalı
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek ulaşım yolu olan Laçin Koridoru’nun kapatılması nedeniyle gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşma krizinin her gün büyüdüğünü, 120 bin Ermeni'nin mahsur kaldığını belirterek; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 'Dağlık Karabağ’daki blokajın sona ermesi için sorumluluk almaya' çağırdı. Paylan, “Türkiye, Dağlık Karabağ’da büyüyen insani krize duyarsız kalmamalıdır. Siyasi yapılar bu konuda acilen harekete geçmelidir" dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesi arasında ulaşım sağlayan Laçin Koridoru’nun kapatılmasıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı.
12 Aralık’tan beri süren bu blokajın Dağlık Karabağlı 120 bin Ermeni’nin temel ihtiyaçlara ulaşmasını engellediğine dikkat çeken Paylan’ın paylaşımı şöyle:
“Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek ulaşım yolu olan Laçin Koridoru, kendilerini ‘çevre aktivisti’ olarak tanımlayan Azerbaycanlı bir grup ve Azeri güvenlik güçleri tarafından iki haftayı aşkın süredir kapalı tutulmaktadır. Laçin Koridoru’nun kapatılması nedeniyle Dağlık Karabağ’da gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşma krizi her gün büyümektedir. Dağlık Karabağlı 120 bin Ermeni mahsur durumdadır. İnsani bir krize dönüşen bu blokaja bir an önce son verilmesi gerekmektedir.”
1- Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek ulaşım yolu olan Laçin Koridoru, kendilerini ‘çevre aktivisti’ olarak tanımlayan Azerbaycanlı bir grup ve Azeri güvenlik güçleri tarafından iki haftayı aşkın süredir kapalı tutulmaktadır. pic.twitter.com/wQLjHCJTwP— Garo Paylan - ???? ?????? (@GaroPaylan) December 29, 2022
Türkiye’nin bu krize duyarsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Paylan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kafkaslar’da barış ve huzurun tesis edilmesi için sorumluluk almaya çağırarak, “Türkiye, Dağlık Karabağ’da büyüyen insani krize duyarsız kalmamalıdır. Siyasi yapılar bu konuda acilen harekete geçmelidir. Dağlık Karabağ’daki blokajın sona ermesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumluluk almaya çağırıyorum. Kafkaslarda barışın tesis edilmesi Türkiye’nin de yararınadır. Dağlık Karabağ’daki insani krizin sona ermesinde hep beraber sorumluluk alırsak; hem Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde, hem de Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde pozitif gündeme dönebiliriz” dedi.
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