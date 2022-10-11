HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki

HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in Hakkari Yüksekova'daki polis müdahalesi sırasında yaralanmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sessiz kalmasınını Meclis'in önünde protesto etti.

AA/Cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 12:09
HDP'li milletvekillerinden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki
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HDP'li milletvekilleri, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptıkları yürüyüşte polisin müdahalesi sırasında yaralanmasına ilişkin Meclis Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Milletvekilleri adına konuşan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Eksik'in yaralanmasına ilişkin açıklama yapmaması nedeniyle eleştirdi.

"Meclis'teki bir milletvekiline yönelik kolluğun ağır saldırısının bu kadar gün geçmesine rağmen kınamaması aslında Meclis Başkanı'nın bu saldırıyı onayladığını gösteriyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bir Meclis Başkanı tarafsızsa, bütün partilerine eşit mesafedeyse eğer saldırı karşısında sesini yükseltmesi ve milletvekilinin hakkını savunması gerekir" diyen Oluç, Şentop'un olay karşısında sessiz kalmasına ve randevu taleplerine yanıt vermemesine tepki gösterdi.

Oluç, "Meclis Başkanı bu saldırının arkasında değilse, bu saldırıyı hem dokunulmazlık açısından hem de insanlık açısından kınıyorsa bunu duymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından milletvekilleri, Eksik'in yaralanmasına ilişkin taşıdıkları fotoğrafları Meclis Başkanlığı kapısına bıraktı.


Habip Eksik Meclis HDP

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