Yaparsa AKP yapar: İBB'ye teftişi bakın kim yapacak?

03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:21

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “Terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı” iddiasıyla başlattığı özel teftişin ardından 4 müfettiş gönderdi. Odatv’den Caner Taşpınar'ın aktardıklarına göre; müfettişlerden biri, 2015 seçimlerinde AKP’den Mersin Milletvekili adayı olan Arif Yıldırım.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla geçen hafta özel teftiş başlattı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin terör örgütü PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel Teftiş başlatılmıştır” denildi.

“BU BİR KUMPASTIR”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı’nın teftiş açıklamasına karşılık yaptığı değerlendirmede, hükümete yakın medyada yer alan haberleri de işaret ederek, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sokakta gezen bir insan. Şimdi bu kampanya yapıldığı zaman bunun yansıması sokakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanına olacak. Yozgat’ta Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığı zaman ‘Sen teröristleri işe almışsın’ diyecek olan vatandaşın muhatabı olacak. Bu iş tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir oyundur, kumpastır, organizasyondur.”

İBB’YE GÖNDERİLEN MÜFETTİŞ AKP’Lİ ÇIKTI

İBB’ye yönelik teftiş tartışması sürerken İçişleri Bakanlığı, 4 müfettiş gönderdi. Odatv, İBB’de görevlendirilen müfettişlerden Arif Yıldırım’ın 2015 seçimlerinde AKP’den Mersin Milletvekili adayı olduğu bilgisine ulaştı. Arif Yıldırım, AKP’nin Mersin listesine 6’ncı sırada girmişti.

Üstelik, İBB’de görev yapacak 4 kişilik müfettiş ekibindeki Arif Yıldırım, daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu incelemişti.

İçişleri Bakanlığı, 2020 yılında, Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemi kapsayan 27 soruşturma için izni vermişti.

Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde kazandığı İBB Başkanlığının, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 6 Mayıs 2019 günü iptal edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, bir müfettiş ve 20 civarında araştırmacıyı Beylikdüzü Belediyesi’ne göndermişti. O dönem de ekibin başında AKP’den Milletvekili adayı olan Arif Yıldırım yer almıştı.