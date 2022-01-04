Son dakika | Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: 'İBB Başkanı her durumda sorumludur'

04 Ocak 2022 Salı, 10:48

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör iddiasıyla başlattığı özel teftişe ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Bahçeli, "Teftiş sürecinin İBB Başkanı ile ilgili mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Bunları sorduysa biliyorsa suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur" dedi.

Bahçeli'nin satırbaşları şöyle:

"Tehditlerle başa çıkabilmek, maruz kaldığımız tehlikeleri her cephede karşılayabilmek için dört başı mağrur bir tarih şuuruna ve millet sevgisine sahip olmamız lazımdı. Yaşadığımız her anın bizlere vermiş olduğu derslerle kimin dost kimin düşman olduğu anlayabilmeliyiz.

Mensubiyetinden onur duyduğumuz bir milletimiz vardır. Elbette sorumluluklarımız ağırdır.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa değil bu dünyada Mahkeme-i Kübra'da bile davacıyız.

Ağızların dikişleri patlamış bir grup başkanvekili kuran kursları için orta çağ zihniyeti demek suretiyle, ucuz, uydu, köhne, din dışı bir bühtan da bulunmuştur. Bunu Müslüman Türk milletine karşı söylemiştir. Bu, ya ortaçağı bilmiyor ya da kurandan habersizdir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmazmış. Kuranda eli olmayanın okunmasına da tahammülü olmazmış. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ancak dinimize laf söyletmeyiz. İmanımıza söz ettirmeyiz, kitabımıza 'ortaçağ' zihniyeti diyen kemiksizlerin yanlarına bırakmayız. Bu saygısız, edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanının aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini bekliyoruz. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Cuma namazını kazaya bırakan bozuk zihniyet bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah ülkemizi de milletimizi de bunlardan korusun.

İman nasip işidir, Allah’ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir. Ancak dinimize laf söyletmeyiz.

Bu saygısız edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı’nın aziz milletimizden derhal özür, Allah’tan da af dilemesini bekliyoruz.

"HDP KESİNLİKLE KAPATILMALIDIR"

Teröristler için iki seçenek vardır ya teslim olup hesap verirler ya da bulundukları her mahalde açık hedef olmaktan kurtulamazlar. Türkiye terörü bitirmeye kararlıdır. PKK'nın sureti HDP kesinlikle kapatılmalıdır.

İBB'YE 'TERÖR' TEFTİŞİ: SUÇ SABİT OLURSA 1 SANİYE MAKAMI İŞGAL EDEMEZ

Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan sözde milletvekilleri dokunulmazlıkları kaldırılarak alayı mahkemeye çıkarılmalıdır. Güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır. İBB'de işe alınanlardan 557'sinin terör örgütleri ile iltisak içinde oldukları iddiasının üstüne gidilmesi, teftiş mekanizmasının çalıştırılması bir hukuk gerçeğidir. İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler utanmaz yüzsüzlükleri ile Türk Milleti'nin kripto hasımlarıdır. Belediyeye terörist almanın neresi milli irade hükmüdür? Teftiş sürecinin İBB Başkanı ile ilgili mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Bunları sorduysa biliyorsa suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur. Suç sabit görülürse İBB Başkanı 1 saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. Cumhurbaşkanımızla belediye başkanını karşılaştırmak soysuz bir kıyastır. Teröristlerin işe girdiği bir rapor formatına bağlandıktan sonra İBB Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır. Sorumluluk İBB Meclisi'ne aittir"