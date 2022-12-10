HDP'li Saruhan Oluç'tan Süleyman Soylu'ya: “Bize eşkıya diyene bakın. Bize eşkıya diyen mafya iltisaklı ve irtibatlı bir bakan”

10 Aralık 2022 Cumartesi, 23:07

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Hain” sözlerine karşı HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “48 HDP belediyesine kayyum atandı, şu ana kadar 104 kişi. Niye 48 belediyeye 104 kayyum atandı biliyor musunuz? Çünkü bazılarına 3, bazılarına 4 kere kayyum atandı. Çünkü o sizin atadığınız kayyumlar hırsızlık, yolsuzluk, talan yaptı. Sizin kayyumlarınız hırsızdır. Onun için değiştirmek zorunda kaldınız, merkeze çektiniz” dedi.

SOYLU: HIRSIZLIĞI YAPAN DA MİLLETE EŞKIYALIĞI YAPAN DA HDP’DİR, HDP’DİR

Oluç’un ardından Bakan Soylu söz aldı. Soylu, “Biraz önce söz alan hatip, kayyumlarla ilgili talan yapıldı, hırsızlık yapıldı ve birçok iftira ve yalanlarda bulundu. Üzüldüğüm şu, 48 belediyeye şu kadar kayyum atandı demek bu devletle ilgili hiçbir işleyişi bilmeyen bir cehaletin ürünüdür. Biz kayyum belediyelere valilerimizi veya kaymakamlarımızı veriyoruz. Tayin dönemi geldiklerinde, üç yılı bitince çok doğal batıya veya başka bir vilayete giderler… Hırsızlığı yapan da millete eşkıyalığı yapan da HDP’dir, HDP’dir” diye konuştu.

OLUÇ: SİZE VE BAKANA MİSLİ İLE İADE EDİYORUZ

Oluç, Soylu’nun sözlerine karşılık “sataşma” olduğunu ifade ederek söz aldı. Oluç, “Siyasi hırsızsınız siz. Halkın iradesini gasp ettiniz, seçimle sandık hukukunu yerle bir ettiniz. Seçim adaletini yerle bir ettiniz” dedi.

Oluç, HDP’ye yönelik suçlamalara ilişkin ise, “Bize eşkıya diyene bakın, bize eşkıya diyen mafya iltisaklı ve irtibatlı bir bakan. Bize eşkıya diyor. Ne ayıbı, ayıp değil. O çektirdiği fotoğraflar var ya uyuşturucu tüccarları, kara para aklayıcıları ile fotoğraflar… Esas bize eşkıya diyenin aynaya bakması lazım. Siz ne zannediyorsunuz ya her seferinde bize hakaret edeceksiniz, her seferinde bizim seçmenlerimize hakaret edeceksiniz ve biz bunları yiyeceğiz öyle mi? Asla. Size ve bakana misli ile iade ediyoruz” eleştirisini yaptı.