HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke ayrı değerlendirilecek

25 Ocak 2022 Salı, 14:10

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün finansmanı' suçundan hazırlanan ve dün TBMM'ye ulaşan fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu'na havale edildi.

Güzel hakkındaki yeni fezleke hukukçular tarafından incelendi. Savcılığın ek dosya olarak hazırladığı fezlekenin 'terörün finansmanı' suçu nedeniyle ayrı bir dosya olarak değerlendirildiği ve Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği belirtildi.

Hazırlık Komisyonu'nun HDP'li vekil hakkında görüştüğü iki fezlekede de 'terör örgütü üyeliği' suçlamaları yer alıyor. Bu iki dosyaya ilişkin yazılı savunma yapması için 28 Ocak'a, sözlü savunma yapması için de 31 Ocak'a kadar süre verilen Güzel'in şu ana kadar yazılı savunma yapmadığı, sözlü savunma için de bir bildirimde bulunmadığı öğrenildi. Komisyon, Güzel hakkındaki raporunu 31 Ocak'tan sonra hazırlayacak.