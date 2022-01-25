HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke ayrı değerlendirilecek
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan yeni fezlekenin ayrı değerlendirilmesine karar verildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün finansmanı' suçundan hazırlanan ve dün TBMM'ye ulaşan fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu'na havale edildi.
Güzel hakkındaki yeni fezleke hukukçular tarafından incelendi. Savcılığın ek dosya olarak hazırladığı fezlekenin 'terörün finansmanı' suçu nedeniyle ayrı bir dosya olarak değerlendirildiği ve Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği belirtildi.
Hazırlık Komisyonu'nun HDP'li vekil hakkında görüştüğü iki fezlekede de 'terör örgütü üyeliği' suçlamaları yer alıyor. Bu iki dosyaya ilişkin yazılı savunma yapması için 28 Ocak'a, sözlü savunma yapması için de 31 Ocak'a kadar süre verilen Güzel'in şu ana kadar yazılı savunma yapmadığı, sözlü savunma için de bir bildirimde bulunmadığı öğrenildi. Komisyon, Güzel hakkındaki raporunu 31 Ocak'tan sonra hazırlayacak.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- HDP'li Güzel hakkında yeni gelişme
- Ümraniye'de feci patlama: 3 katlı binada yangın çıktı!
- Pazarcı esnafı siftah yapmadan tezgah kapatıyor
- Samsun Belediyesi hakkında suç duyurusu
- Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım
- 'Hakaretten ceza alınırken 25 kişi göz göre göre öldü'
- Saros Körfezi'nde katliama onay
- Aydın'da karla mücadele: Ekipler seferber oldu
- Öğretmeni tarafından darbedilmişti ifadesi ortaya çıktı
- Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı