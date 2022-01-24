Son dakika | HDP'li Semra Güzel fezlekesi Meclis'te

Son dakika | HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, “teröre finansman” sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM’ye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:48
Son dakika | HDP'li Semra Güzel fezlekesi Meclis'te
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HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında, terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.

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