Son dakika | HDP'li Semra Güzel fezlekesi Meclis'te
Son dakika | HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, “teröre finansman” sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM’ye ulaştı.
HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında, terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.
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