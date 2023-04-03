HDP'yi bekleyen yeni sınama: 'Siyasi yasak' belirsizliği

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

AYM, HDP’nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması istemini reddetti. Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar’ın, 11 Nisan’da AYM’de savunma yapması bekleniyor. Savunmaların ardından AYM, dosyayı karara bağlayacak. HDP, kapatma kararının seçimden bir gün önce dahi çıkabileceğini belirterek, seçim stratejisini buna göre belirledi. Bu nedenle seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girilecek.

Parti kurmayları, HDP’nin feshedilerek davanın düşürülmesi gibi bir yolun ise asla bulunmadığını vurguluyor. HDP’yi savunmaya devam edeceklerini kaydeden parti kaynakları, “partiyi feshetme ihtimalinin 2 yıl önce bir daha gündeme gelmemek üzere ihtimaller arasından kaldırıldığını” belirtiliyor.

SİYASİ YASAK BİLMECESİ

YSK’nin yayımladığı seçim takvimine göre 9 Nisan, milletvekili adaylarının teslimi için son gün. Geçici listenin yayınlanması ve itirazların alınmasının ardından 19 Nisan’da kesin milletvekili aday listesi paylaşılacak. HDP’de aday listesinin belirlenmesi için değerlendirmeler sürüyor. Tüzüğe göre bazı isimler 2 dönem kuralına takılıyor. Bunun yanı sıra hazlihazırda 56 milletvekilinin 53’ü için siyasi yasak istendiği biliniyor. Bu isimler arasında Buldan ve Sancar da bulunuyor. Kapatma davasında siyasi yasak istenen kişi sayısı ise toplam 451. Bu nedenle milletvekilliği adaylığı listelerinde siyasi yasak istenen kişilerin olup olmayacağı ya da listenin sil baştan yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu. Parti kaynakları, tüm ihtimallerin masada olduğunu, ilgili kurulların henüz bir karara varmadığını, süreci değerlendireceklerini belirtiyor.

ADAYLIĞA ENGEL YOK

Siyasi yasak dışında, başta Buldan ve Sancar olmak üzere kapatma davasında savunma yapacak isimlerin Yeşil Sol’a geçip geçmeyecekleri de tartışma konusu. Parti kaynakları, yasal mevzuatı incelediklerini kaydederek, “bir partide yöneticilik yapanların, parti yönetiminin izniyle başka partiden aday olabilmesinin mümkün olduğuna” işaret ediyor. Bu nedenle Buldan ve Sancar başta olmak üzere HDP yöneticilerinin adaylığının netleşmesi durumunda bu yolun kullanılabileceği aktarılıyor.