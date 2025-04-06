Hedef 27.7 milyon olarak açıklanmıştı... Özgür Özel duyurdu: Ekrem İmamoğlu için kaç imza toplandı?
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' ve 'erken seçim' talebi ile düzenlediği imza kampanyasına şu ana kadar en az 7 milyon 200 bin imza toplandı. Kampanya için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı oy oranı olan 27.73 milyon sayısı hedeflenmişti.
CHP Maltepe'de düzenlediği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' sonrası imza kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın amacı AKP'li Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı oy oranı olan 27.73 milyon kadar imzaya ulaşmak olarak açıklanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel, kampanyanın ana mesajının tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'na özgürlük talebi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talebi olduğunu dile getirmişti.
İMAMOĞLU İÇİN KAÇ İMZA TOPLANDI?
CHP Genel Başkanı Özel, bugün olağanüstü kurultayın ardından yurttaşlara seslenerek kampanya boyunca şu ana kadar toplanan imza sayısını açıkladı. Özel'in açıkladığı rakama göre en az 7 milyon 200 bin imza toplandı.
Özel, "7 milyon 200 bin imzaya ulaştık bile... Başardığımızda, gayrimeşru duruma düşmüş, sandığı getirmekten başka çaresi kalmamış bir iktidar olacak" ifadelerini kullandı.
NASIL İMZA VERİLİR?
CHP, daha önce yaptığı açıklamada imza vermek isteyen yurttaşlar için şu paylaşımı yapmıştı:
Değerli genç arkadaşım,— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) March 29, 2025
Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük demek ve erken seçim sandığının kurulması için gerçekleştireceğimiz imza kampanyamızı başlatıyoruz.
Sen de görseldeki yöntemler ile imza verebilir, imza toplayabilir, bu tarihi sürecin bir parçası… pic.twitter.com/3ykuy7Hpk2
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu!
- İETT'ye kumpas görüntüleri
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- Özgür Özel yeniden başkan!
- 'Erken seçim kampanyası bugün başladı'