Hedef kıyılardan içeri

Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 24.03.2024 - 12:21

Marmara’dan Ege’ye ve Akdeniz’e uzanan kıyı şeridinden Anadolu’nun içlerine doğru uzanmayı hedefliyor.

Böylece İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla hattının iç tarafında; Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli gibi büyükşehirlerin belediyelerini kazanarak yeni ve daha geniş bir hat oluşturmayı planlıyor. İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu hafta sonu İzmir’den başlattığı ve Ege’ye doğru açılacağı programı, bu kapsamda görmek ve değerlendirmek gerekiyor.

CHP’nin yerel seçim kampanyasının bir diğer önemli yönü, özellikle büyükşehirlerde büyük meydan mitingleri yerine daha küçük çaplı kent buluşmalarının tercih edilmesi.

CHP’li yetkililer, bu çalışma tarzının daha çok işe yaradığını ve hedef seçmen kitlesiyle daha sıcak iletişim kurulabildiğini düşünüyorlar.

Uygulanan bir başka propaganda ve iletişim yöntemi de; kent turları ile birlikte, sorunları bol, etkileşimi güçlü toplumsal kesimlerin temsilcileri ile doğrudan bir araya gelmek. İşte Özel, İzmir’de böylesi bir program uyguladı. Şehit yakınları, gaziler ve Romanlar gibi dertli kesimlerle buluştu. Onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Özel, bugün yeniden İzmir’e dönüp, bu kez kentin kuzeyinde seçim turu düzenleyecek. Kısacası, 31 Mart’ta İzmir ve Manisa başta olmak üzere Ege’de alınacak sonuçlar merakla bekleniyor. Bakalım ana muhalefet CHP, Ege’nin içlerinde yeni bir hat kurabilecek mi ve daha geniş bir etkinlik alanı oluşturabilecek mi?