Hedefteki Mansur Yavaş hakkında yeni hamle: Gökçek ve 'tetikçi' harekete geçti

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Bir tetikçinin Mansur Yavaş hamlesi" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısının ilk bölümünde, MHP'li isimler tarafından Alparslan Türkeş Vakfı’na yapılan baskında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hedef alınmasını ele aldı.

Pehlivan, son günlerde hedef alınan Mansur Yavaş hakkında FETÖ'nün Ergenekon kumpasını savunan ve propagandasını yapan ismin karalama kitabı yazdığını belirtti. Pehlivan, "Bilen biliyor, o isim Melih Gökçek’in televizyon kanalında çalışıyor" dedi.

Barış Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ne dedi Devlet Bahçeli:

“Mansur Yavaş bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var!”

Hemen ardından, Alparslan Türkeş Vakfı’na yapılan son baskında da yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hedef alındı.

Yani her ne kadar Yavaş polemiğe girmek istemese de işi pek kolay görünmüyor.

Keza bir duyumum var: Çok yakın zamanda Mansur Yavaş hakkında bir karalama kitabı da çıkacakmış.

Yazarı da tanıdık, Ergenekon kumpasları döneminin tetikçilerinden biriymiş.

Hatta emekli amirallerin Montrö açıklaması sürecinde tekrar piyasaya sürülen kişiymiş.

Bilen biliyor, o isim Melih Gökçek’in televizyon kanalında çalışıyor.

İşte bunu bilenler de “Gökçek Yavaş’a karşı kitap yazdırdı” dedikodularını çıkarıyormuş. Hani, haksız da değiller gibi.

Neyse bir tetikçinin kalemiyle Mansur Yavaş’ı yıpratacaklarını düşünmeleri de ne garip bir kafa, orasını anlamak hayli zor.