Mansur Yavaş'tan ikinci açıklama

02 Aralık 2021 Perşembe, 07:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” demişti.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİMİZ YOK"

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?”

MANSUR YAVAŞ: KİMSEYE YANIT VERMEDİM

Bu ifadelerin ardından yeni bir açıklamada bulunan Mansur Yavaş, hiçbir kişi ve kuruma yanıt vermediğini dile getirdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında 'tehdit ve iddialara cevap verdi' şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Kimseye ve hiçbir kuruluşa cevap anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır" dedi.

Göreve geldiğinden bu yana hiçbir siyasi demeç vermediğini bundan sonra da hakkında yapılan siyasi yorumlara ilişkin bir açıklaması olmayacağını belirten Yavaş, "Sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara devam edeceğim" ifadelerini kullandı.