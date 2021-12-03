Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin tehdidine yanıt

03 Aralık 2021 Cuma, 09:05

Gazeteci Murat Yetkin, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında son günlerde yaşanan MHP-Mansur Yavaş tartışmasını, “MHP belli ki 25 yıl sonra Ankara Belediyesini yeniden CHP’ye getiren Mansur Yavaş’ın ülkücü tabanı etkileme potansiyelinden rahatsız” ifadesiyle değerlendirdi.

“Bahçeli, Yavaş’ı elini MHP tabanına atmakla suçluyor. Acaba seçim yasasında yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen Bahçeli’nin Yavaş’a dair bir tehdit algısı mı var?” sorusunu gündeme getiren Yetkin, bu soruya Yavaş’ın şu yanıtı verdiğini aktardı:

“Niye tehdit algısı olsun? Zamanında Melih Gökçek’i başka partilerin işlerine karışmakla içini karıştırmaya çalışmakla suçlayan benim. Böyle bir şeye kalkışmam.

-Türkeş’i anma toplantısı gerekçe gösterildi.

"O toplantıyla benim hiçbir ilgim yok. Olsa söylerim, saklamam. Belediyede her görüşten insan çalışıyor, çoğunluğu da hâlâ AK Parti döneminden. Kaldı ki o toplantıya katılanlara baktığımızda önemli kısmının artık 70-80 yaşına gelmiş, siyasetten elini çekmiş kişiler olduğunu görüyoruz"

-Neye bağlıyorsunuz o zaman?

“Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, mesele bu. Bakın şunu açık söyleyeyim. Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. Göreve geldiğimden bu yana, 2,5 yıldır siyasi tartışmalardan, siyasi demeçlerden uzak duruyorum. Halkın desteğini engellemek istiyorlar. Gündem saptırma çabası olarak görüyorum”

NE OLMUŞTU?

MHP’nin kurucusu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü için geçtiğimiz pazar günü düzenlenen, eski MHP Genel Başkanı Muhittin Çolak, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı anma töreninde olay çıktı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların partimize, başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, liderimiz Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" diyerek hedef gösterdiği etkinliğe, yaklaşık 50 kişilik grup baskın düzenledi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser, saldırıya dair görüntüleri kişisel Twitter hesabında “Ve polis iş birliğiyle saldırı başladı” notuyla paylaştı.

TÜRKEŞ'İN OĞLU HÜKÜMETİ İŞARET ETTİ, 'BAHÇELİ'NİN BİLGİSİ DAHİLİNDE' DEDİ

Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ise Halk TV'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada "Polis koruyor, kolluyor, gözetliyor. Biri bile kimseyi gözaltına almıyor. Hükümetin, Emniyet’in, İçişleri Bakanı’nın koruyup kollaması ile gözetimi altında yapılan bir saldırı olduğu çok net" dedi.

Saldırının Bahçeli'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ileri süren Türkeş, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'u orada görenler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ankara İl Başkanı ve Ankara Ocak’taki insanlar Bahçeli’nin, Teşkilat Başkanı’nın izni olmadan adım bile atamaz. Böyle bir şeyi kendi kendine yapması mümkün değil. Onların kontrolünde olduğu, onların talimatıyla yapıldığı çok net."

BAHÇELİ, MANSUR YAVAŞ'I SUÇLADI

Bahçeli, söz konusu saldırıyla ilgili geçtiğimiz salı günü "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" suçlamasında bulundu.

TUĞRUL TÜRKEŞ: HERKESİN KIRK KERE DÜŞÜNÜP BİR KERE KONUŞMASINI TAVSİYE EDERİM

Büyük kardeş Tuğrul Türkeş'se Bahçeli'yi ve MHP'yi savunan bir mesaj yayınladı: "Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir. Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim."