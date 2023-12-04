HEDEP MYK'den yerel seçim kararı: 'Türkiye’nin her yerinde adaylarımızla...'
HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin MYK toplantısından çıkan yerel seçim kararını “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı" diyerek duyurdu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün başlayan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair açıklamalarda bulundu
Doğan, partinin her yerde aday çıkarma önerisinin MYK toplantısında tartışıldığını aktararak, “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM’de değerlendirilecek. Daha önce birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde aday adayı başvurularımızın 27 Kasım’da başladığını ve 10 Aralık’a kadar süreceğini açıklamıştık. Batı illerinde de komisyonlarımız kuruldu. Aday adayı başvurularını almaya başladık. Yani Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı” dedi.
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