HEDEP'ten AKP'ye geçtiler

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:02

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:07

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da AKP İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Burada Bozdağ ve beraberindeki heyet, teşkilat yönetimiyle bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıdan sonra konuşan Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart yerel seçimlerinde de milletin sesine kulak veren, milletin talepleriyle örtüşen adımlar atan, milletin tayin ettiği istikamette yürüyen AK Parti, yine milletin iradesiyle en güçlü ve en başarılı sonucu alacaktır. Şanlıurfa'mızda da aynı şey olacaktır. Ona da yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Şanlıurfa'yı hem de Şanlıurfalıları çok sever. Her defasında Urfa'dan bahsettiği zaman kendi evinden, ailesinden bahseder gibi bahseder. Urfa'ya dair bugüne kadar hangi talebi götürdüysek her daim en büyük desteği aldık. Cumhurbaşkanımızı, inşallah 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağız."

Daha sonra diğer partilerden AKP'ye katılım programı yapıldı.

Buna göre, önceki dönem HDP Bozova Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Acıoğlu ile HEDEP Bozova Belediye Meclis Üyesi Ahmet Pişkin AKP'ye geçti.

İk isme parti rozetleri Bekir Bozdağ tarafından takıldı.