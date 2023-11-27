HEDEP'te yerel seçim başvuruları başladı

HEDEP'te yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvurular 10 Aralık'a kadar devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:16
HEDEP'te yerel seçim başvuruları başladı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nde (HEDEP) yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları bugün başladı. 

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayların başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Belediye eş başkanlığının yanı sıra belediye meclis üyeliği için de başvurular alınacak.

SON GÜN 10 ARALIK

Başvurmak isteyen adaylar il ve ilçe örgütlerinde kurulacak komisyonlara başvuruda bulunabilecek. Başvurular 10 Aralık'a kadar devam edecek. 

Adayların belirlenmesi için her il ve ilçede sandık kurulacak. Parti üyeleri, geçmiş dönemde görev almış yöneticiler, aileler ve demokratik kitle örgütleri de oy kullanabilecek.


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