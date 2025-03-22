İstanbul Tabip Odası hekimleri, halkın iradesine sahip çıkmak için Saraçhane'ye yürüyor

Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:36

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:12

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3'üncü gününde tepkiler çığ gibi büyüyor. İstanbul Tabip Odası hekimleri, İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye yürüyor. Ellerinde döviz ve pankartlarla Saraçhane'ye yürüyen hekimler "demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkıyoruz" mesajı verdi.