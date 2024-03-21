Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:37

Güncelleme: 21.03.2024 - 17:56

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un malvarlığının büyüklüğü gündemdeki yerini koruyor. Altınok'un resmi mal bildiriminde çoğunluğu anne ve babadan miras yoluyla kaldığını belirttiği 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldı.

Altınok, malvarlığını miras yoluyla açıklayınca kardeşlerinin durumu merak uyandırdı. Biz de Altınok’un ablası Günaydın Altınok Altınel’i arayarak hem Turgut Altınok’un hem de kardeşlerin malvarlığını sorduk.

11 KARDEŞİZ BABAMIZ ZENGİN

"Hem Turgut’u hem Mansur Bey’i kardeşim gibi severim" diyen Altınel, siyasilerin birbirlerine iftira atmamaları gerektiğini söyledi. Kardeşi Turgut Altınok’un malvarlığının dededen ve babadan kalma olduğunu söyleyen Altınel, şöyle devam etti:

"7 kız 4 erkek, 11 kardeşiz. Hem dedemiz hem babamız zengindi. Babam pek çok ünlü markayı Türkiye’ye ilk getiren isimdir. 1986’da vefat ettiğinde ardında petrol istasyonlarından tankerlere birçok malvarlığı kalmıştı. Sadece Etimesgut ilçesinde bize 100 dönüm arsa bırakmıştı."

ERKEKLERE DAHA ÇOK KALDI

Altınok’un yıllar önce de "en zengin başkan" diye haber olduğunu söyleyen Altınok’a kendisine de kardeşi gibi büyük bir mirasın kalıp kalmadığını sorduk:

"Biliyorsunuz biz de geleneksel olarak erkeklere daha çok pay düşer. Babamız yaşarken pekçok mülkü Turgut’un ve erkek kardeşlerimizin üzerine yapmıştı. Bir kısım malı ise ayırarak ‘ben öldükten sonra kızlara paylaştırın’ demişti. Babam öldükten sonra o mallara da erkekler hissedar oldu mu dersen oldu. Ama bu haliyle bile bana da çok miras kaldı."

FAZLASI DA VAR

Kendisinin de 37 parçadan oluşan tapu kayıtlarını paylaşan Altınel, şöyle devam etti:

"Üstelik malvarlığında eksik bile var. Mesela Turgut’a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir. Ama onlar da var, babadan kalan başka şeyler de var. Ayrıca Turgut kendi malını Antalya’daki gibi inşaat yaptırarak daha da değerlendirmiş. Ben de mesela Ankara’daki bir arazimi satıp daha değerli bir yerde alım yaptım. Yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen. Bunu anlatamadık."