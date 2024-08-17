Hiçbir şey olmamış gibi! Alpay Özalan'ın yeni hedefi iki gazeteci

Yayınlanma: 17.08.2024 - 16:09

Güncelleme: 17.08.2024 - 16:09

AKP'li Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Fatih Altaylı ve Yılmaz Özdil'i hedef aldı. Özalan'ın paylaşımlarında dün TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a yönelik yumruklu saldırısına değinmemesi ise dikkat çekti.

Özalan, Altaylı ve Özdil'i şu ifadelerle hedef aldı:

"Yunanlılara "Rum mezesi" karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş.

"Zırlamalarınızı” uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın.

Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!"

Yunanlılara "Rum mezesi" karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş.



"Zırlamalarınızı” uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın.



Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren… — Alpay Özalan ???? (@alpayozalan35) August 17, 2024





"Milleti aşağılamak ve kibir, bazı gazeteci bozuntularının yaşam biçimi olmuş. İnsanlık yok, vatanseverlik hiç yok. Hiçbir zaman milli bir duruş sergileyemediler. Kimler ülkemizin karşısındaysa, onların tarafını tuttular. Milletimizin hiçbir sevincine ortak olmadılar.

Ve sen zavallı Fatih Altaylı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mikrofonunun sesini kapatarak, karşısındaki konuğun ona hakaretler etmesini sağladın.

Bebek katili terörist başına, kendi tabirinle “bey” diye hitap ettin. Fetö yağcısı oldun. İşte sen böyle bir satılık kalemsin."