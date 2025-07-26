Hikmet Çetin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılışında: 'Elimden gelen ne varsa yapacağım'

CHP Bülent Ecevit Yerleşkesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışı bugün saat 18.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapılacak.

CHP'nin önceki dönem genel başkanlarından Hikmet Çetin, açılış öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"BERABER ÇALIŞACAĞIZ, ELİMDEN GELEN NE VARSA YAPACAĞIM"

Çetin, "Önemli bir toplantıya geldim. Burası Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı ofisi olacak. Beraber çalışacağız, elimden gelen ne varsa yapacağım" dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin iktidar yolunda kararlı bir adım olacağını belirterek, yurttaşları davet etmişti

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz. Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz. Haydi Ankara!" ifadesini kullanmıştı.