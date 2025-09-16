Hikmet Çetin'den, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'özür' telefonu

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "mutlak butlan" sözleri nedeniyle özür diledi.

Hikmet Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel ile gündeme ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi.

"EN ÜST DÜZEYDEKİLERLE TEMAS İÇİNDE"

Röportajda Çetin'in "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride" dediği aktarıldı.

CHP'ye yönelik kurultay davasının ardından Çetin, sözlerine ilişkin T24'ten bu kez Cengiz Anıl Bölükbaş'a konuştu.

"ÖZÜR" TELEFONU

Buna göre, Çetin,Kılıçdaroğlu'nu arayarak dünkü röportajdaki sözleri nedeniyle özür diledi.

Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini aktaran Çetin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerinin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi" dedi.