Melih Saatçı yazdı: Avcı’nın Tazminat almaması ayrılığının güzel olmasını sağlayan başlıca etkendi

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:28

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 18:28

Süper Lig’in 25’inci haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Bu skorla bordo mavililer ligdeki puanını 41’e yükseltti.

Melih Saatçı, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Trabzonspor da hafta içi yaşanan hareketli dakikalar sahaya da yansıdı…

İlk yarı Demirspor takımının 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor karşılaşma da öne de geçmesine rağmen futbol olarak vasatı aşamadı.

Demirsporlu oyuncunun gereksiz kırmızı kart görmesi takımının oyununu tamamen bozsa da ilk yarı Trabzonspor yine de bu avantajı kendi lehine kullanamadı. İkinci yarı ise Montella’nın yanlış oyuncu tercihleri de takımının eksik oyuncu ile oynamasına eklenince galibiyet Trabzonspor için kaçınılmaz oldu.

İkinci yarı Hamsik ve Visca’nın takıma dahil olması da hücum anlamında Trabzonspor’u rahatlattı ve de skor da geldi.

Hafta içi yaşananlarda da kısaca değirsek Avcı’nın gidişi sportif anlamda başarısızlığının doğal sonucu idi. Tazminat almaması da ayrılığının güzel olmasını sağlayan başlıca etkendi. Sezon başından bu yana ortaya konan hedeflerden birer birer uzaklaşılmasının başlıca sorumlularından Avcı’nın tazminat talebinin olmaması Avcı adına adeta Trabzonspor’a tekrar geri dönüş sinyali idi."