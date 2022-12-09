SOL Parti’den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde protesto: Tarikat, cemaat hepsi kapatılsın

09 Aralık 2022 Cuma, 15:53

SOL Parti, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile ‘dini nikâhla evlendirilmesini’, Cağaloğlu’nda bulunan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde protesto etti.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen SOL Partililer, "Çocuklarımız için ayağa kalkalım! Laik bir ülke kurma yolunda birleşelim", "Halk çocuklarını boğan kirli düzene yeter! Tarikat iktidarını gönderelim" yazılı pankartlar ve "Tarikat düzenini yıkalım", "Tarikat, cemaat hepsi kapatılsın" yazılı dövizler açtı.

"LANET OLSUN"

SOL Partililer adına basın açıklamasını İrem Yıldırım okudu. Yıldırım, "Memleket yeni bir çocuk istismarıyla sarsıldı. İstismarın faili yine aynı. Fail memleketin her yerini halkın, emekçilerin emeğini, halka ait olanı halkın elinden alıp tarikatlara peşkeş çekenlerdir. Fail 'bir kereden bir şey olmaz" diyenlerdir. Fail çocukların yaşamlarını karartanlara 'çocuğun rızasıdır' diyerek kol kanat gerenler, mecliste kahkahalar eşliğinde oy verenlerdir. Fail Enes Kara'ların hayatlarını karanlığa, gericiliğe, tarikatlara teslim edenlerdir. Fail tarikat düzenini yıllardır 'münferit diyerek aklayanlardır" dedi.

"Yobaz karanlığıyla çocuklara göz diken tarikat mensupları bu kez de 6 yaşında çocukla evlenme skandalıyla karşımızda" diyen Yıldırım şunları kaydetti:

"6 yaşında bir çocuğa, çocuklara göz diken bu karanlık odaklara, onların eteğinde iktidar olanlara, onlara destek olanlara, zulüm karşısında susanlara lanet olsun."

"FAİLLER TUTUKLANMALIDIR"

Yıldırım açıklamasının devamında, "Bu büyük suçun failleri tutuklanmalı ve 6 yaşında bir çocuğun yıllarını çalan, yaşamanı karartan kamudaki tüm suç ortakları yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

SOL Partililer yanlarında getirdiği çocuk ayakkabılarını İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önüne bıraktı.