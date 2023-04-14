Hizbullah medresesinde dikkat çeken görüşme

AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR’lı isimlerin merkezi Diyarbakır’da bulunan, başkanlığını Hizbullah’ın İran sorumlusu ve eski Hizbullah sanığı Enver Kılıçarslan’ın yaptığı ve özellikle erkek ve kız ayrı olmak üzere “medrese eğitimi” faaliyetleri yürüten Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ile görüştükleri ortaya çıktı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00
Hizbullah medresesinde dikkat çeken görüşme
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Birliğin kurucu başkanı Enver Kılıçarslan’ın ise 1988-89’da Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun yönergesi üzerine eşiyle İran’ın Kum kentinde “Hizbullah’ın İran sorumlusu” olarak görev aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan İttihad-ul Ulema Genel Başkan yardımcı Suat Yaşasın ile Yönetim Kurulu üyesi Abdulkuddus Yalçın’ın “Hizbullah’ın yayın organı” olarak bilinen İnzar dergisinde yazar oldukları da tespit edildi.

İttihad-ul Ulema, 2015’ten beri İslam ülkelerinden gelen birçok din adamıyla Diyarbakır’da gerçekleştirdiği “Alimler Buluşması” etkinlikleriyle dikkat çekiyor. HÜDA PAR Genel Başkanı ve AKP İstanbul 3. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan Zekeriya Yapıcıoğlu da 6. ve 7. Alimler Buluşması’na katıldı. 


AKP HÜDA PAR hizbullah

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