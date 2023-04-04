'Kafa kesmekle' tehdit eden Hizbullahçı serbest bırakılmışken... Kadıköy'de sokak röportajında Erdoğan'a beddua eden kadına 'ev hapsi'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 13:04

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan Tülay K.'ye "ev hapsi" verildi.

Bir sokak röportajı sırasında Erdoğan'a yönelik 'hakaret içeren' söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K., ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

KADIN NE DEMİŞTİ?

Söz konusu kadının röportajda "Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin", "Ona oy verenler de 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun", "Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin", "O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin" gibi ifadeler kullandığı duyulmuştu.

'KAFA KESMEKLE' TEHDİT EDEN ŞAHIS SERBEST

Batman'da sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtan ve muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Röportajda, muhalefet liderlerini hedef alan Kasımoğlu “Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız” ifadelerini kullanmıştı.