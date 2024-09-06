Hizbullah’a yakın Kuran Nesli Platformu birçok kentte ‘gerici’ eğitim veriyor

Yayınlanma: 06.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2024 - 04:00

Cemaat ve vakıfların çocuklar üzerindeki eylemleri sürüyor. Bu kapsamda Hizbullah’a yakın Kuran Nesli Platformu “Hayat namazla güzeldir” adlı etkinliğiyle bu yıl da 18 yaş altı çocuklara yönelik namaz eğitimleri düzenledi. Platform ağustos ayında Türiye’nin çeşitli kentlerinde yaşları 6 ila 10 arasında olan çocuklara 20 günlük eğitimde namaz, temel dini bilgiler, fıkıh, siyer gibi dinsel dersler verildi. Bu eğitim süreci 31 Ağustos’ta son buldu ve bu tarihten beri platform tarafından İstanbul, Ankara, Van, Konya, Bitlis, Ağrı ve Mardin gibi kentlerde çocuklar yürütülüp toplu namaz kıldırtıldı.

HAMAS PROPAGANDASI

Yürüyüş sırasında çocuklara tevhit bayrağı taşıtıldı ve tekbir çektirildi. Bunun yanı sıra çocuklara “Namaz dinin direğidir” diye slogan attırılırken “Namaz müdavimleri Aksa’nın müdafileri”, “Ailemizin neşesi, mescitlerin gülüyüz”, “Kuran nesli namaz kılıyor”, “Cenettin anahtarıdır namaz”, “Kudüs namazlı neslindir” ve “Namazla büyüyen nesil büyük olur” yazan dövüzlerin de taşıtıldığı saptandı. Platformun Van’daki etkinliğine Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki yapılanması olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu da destek verdi. Ayrıca platform Mardin ve Bitlis’teki yürüyüşlerinde ihvancı Hamas’ın propagandasını da yaptı. Çocuklara Hamas’ın öldürülen eski siyasi büro başkanı İsmail Haniye’nin fotoğrafları taşıtıldı. Mardin’deki etkinlikte ise etkinlik alanına “Şehit İsmail Haniye için kıyamdayız” yazan bir pankart asıldı.

Hizbullah’ın yayın organı İLKHA’ya 31 Ağustos’ta açıklamalarda bulunan platformun Marmara eşgüdüm sorumlusu Ercan Vergili, “Kuran Nesli Platformu olarak her sene ağustos ayı sonu ve eylül ayı başlarında ‘Hayat Namazla Güzeldir’ adıyla yeni namaza başlayan 6-10 yaş arası çocuklarımıza dönük program düzenliyoruz. Namaza yeni başlayan bu çocuklarımıza namazın önemini ve kazancını tekrar hatırlattıktan sonra, camide çocuklardan müteşekkil bir cemaat, imam ve müezzin ile namaz kıldıracağız” ifadesini kullandı.

LAİK HUKUK YERİNE ‘ŞERİ’ HUKUK

Platformun amaçları dikkat çekiyor. Kuran’ın temel eğitim kurumlarının medreseler olduğunu savunan platform, yasadışı medereselerin önündeki engellerin kaldırılması ve yeniden inşa edilmesi için faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra platformun amaçları arasında şunlar yer alıyor:

Toplumun ve yeni neslin Kuran’la yetişmesi için okul ve camilerde Kuran eğitiminin yaygınlaşması için çalışmalar yaparak, okul ve camilerdeki mevcut program ve kurslara her türlü desteği verip imkanlar dahilinde yardımcı olmak.

Mevcut hafızlık kurs ve çalışmalarını destekleyerek, imkânlar dahilin de yeni hafızlık çalışma alanları oluşturmaya çalışmak.

Toplumsal sorunlarda başvuru yeri olarak Kuran’ın yargılarını temel alınması için toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.

İSMAİLAĞA BİR VAKIF DAHA KURDU

Türkiye vakıflar cennetine dönerken tarikat ve cemaatler de bu alandan örgütlenmelerini sürdüryor. Her tarikat ve cemaat kendine bağlı vakıf kuruyor. İktidarın sağladığı bu zeminle tarikat ve cemaatler hem kendilerine yasallık sağlıyor hem de yeni bir ekonomik kaynak buluyor. Bu kapsamda; Resmi Gazete’den yayımlanan kararla İsmailağa cemaatine yakın İlim Hidayet ve Bereket Vakfı’yla bağlantılı olarak “Tevfik Vakfı” kuruldu. Vakıf senedinde; İstanbul merkezli kurulan vakfın kurucu isimleri Muhammed Almohbani, Abdurrahman Kakicünet ve Abdulhak Mohbani olarak belirtildi. “Türkiye’de ve uluslararası alanda; toplumun her kesiminin yararlanacağı sosyal, kültürel ve eğitim alanında çalışmalar ve etkinlikler yapmak” amacıyla kurulan vakfın mal varlığı ise 500 bin TL olarak kaydedildi. Vakfın sona ermesi durumunda da vakfın mal ve haklarının İlim Hidayet ve Bereket Vakfı’na devredilmesi kararlaştırıldı.